日本高人氣AV女優三上悠亞日前袍出震撼彈宣布引退AV界，讓許多粉絲相當不捨，不過其實三上悠亞除在AV界發展外，早已將事業版圖擴張，她所經營的服飾品牌MISTREASS深受許多日本OL喜愛，除此之外她更開設事務所擔任社長也經營社群影音軟體，且據了解她在近年的收入已高達5千萬日圓（約1100萬台幣），副業收入約2400萬（約550萬台幣），可見已有近一半收入與拍攝無關。

自女子偶像團體SKE48 Team S出道的三上悠亞，2015年從AV界出道後，憑藉天使臉孔與魔鬼身材爆紅，被封為「國民AV女優」，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此當她13日宣布正式引退，她表示，知道會有很多粉絲不捨，但還是決定向粉絲們說明「8年時間真的很長，也很充實」也希望粉絲可以繼續支持她。

然而，在她過去的訪問中曾透露，她拍攝AV處女作收入足以讓她買下東京富田谷區的房子，但三上悠亞深知無法拍AV一輩子，她便自己成立公司，創建甜美OL風格的服飾品牌，且她十分了解女性對自己最不滿意的部位在哪，因此她也特意在品牌服裝上增加一些細節，讓她成功打入女性服裝市場，還曾創下10分鐘進帳1500萬的驚人紀錄。

除此之外，有在經營社群及YouTube頻道的她，據悉，光是YouTube頻道的分潤收入就可達15.3萬美元（約台幣469萬）另外，過去的藝人身分也能使她能夠繼續在演藝圈中發展，而在今年也以藝人「關西Collection」身分登台。