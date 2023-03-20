在過去的香港影壇中，成就過不少動作巨星，包括甄子丹、成龍、洪金寶等，但還有位與他們實力相當的金牌配角周比利（Billy Chau），周比利曾被譽為一代拳王，就連李連杰也不是他的對手，不過定居加拿大多年的他，近日則被發現進駐抖音，讓他64歲的模樣曝光。

周比利5歲開始學習空手道，曾在1985年奪得自由搏擊世界冠軍，成為首位華人拳王，後來出演許多香港動作片，知名作品有《東方禿鷹》、《精武英雄》、《破壞之王》等，還曾在片場打斷李連杰的手臂，是位實力堅強的狠角色。

雖然他在結婚後就移居加拿大，淡出影壇，但他仍會在社群平台上分享每天的訓練狀況，也在香港開設格鬥教練場，培訓下一代拳王，回饋社會。即使他已64歲，時常會與妻子到處旅行，生活十分愜意，但他近日也宣布進駐抖音，吸引了16萬粉絲關注。

然而，周比利維持結實的身材，打拳的模樣也一樣有力，但現在的他早已失去年輕時的殺氣，慈眉善目的樣子引起網友討論，「越看越覺得慈祥了」、「童年角色回來了」、「以前演壞人的，越看越像好人，以前演好人的，反而越看越像壞人」、「哥已不是當年的哥了」。