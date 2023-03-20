從28歲被關押在監所35年的死刑犯邱和順，被控多次猥褻及性侵、詐欺獄友，性侵部分，檢方認為罪證不足，不起訴確定，詐欺部分，檢方也不起訴；民間司改會發起的《邱和順救援團隊》也發表聲明，強調邱和順遭指控部分，都獲檢方不起訴處分。

邱和順案義務律師團與救援大隊聯合聲明指出，邱和順遭訴妨害性自主部分，經新北地方檢察署勘驗舍房監視器影像、傳喚看守所人員作證及調閱相關就醫紀錄後認定，邱和順確實未曾對告訴人為妨害性自主之行為，故為不起訴處分。

另就遭訴詐欺部分，經新北地方檢察署認定，邱和順長期深陷牢獄，同房舍友對其財務狀況應有知悉，難認邱和順主觀上有詐欺犯意及施用詐術，而就此案亦為不起訴處分。

邱和順被控於1987年殺害女保險業務員柯洪玉蘭，綁架男童陸正並殺害棄屍、勒贖。最高法院2011年7月判處死刑、褫奪公權終身確定，迄未執行，他在監長達32年，為關最久的死刑犯。司改團體認為邱和順案為冤案，為他奔走爭取特赦。