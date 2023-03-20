歐美銀行包括矽谷銀行、標誌銀行、瑞士信貸等相繼爆雷，美國聯準會(Fed)或各國央行針對危機展現堅定抵抗的立場，資深媒體人陳鳳馨則警告，美國聯準會透過貼現窗口貸出的資金超過1600億元，此金額超越2008年金融危機創下新高，而且聯準會過去一周就釋出高達2900億美金，代表民眾的信心仍很脆弱，她提醒這兩大數據很不妙，若沒有解決背後的關鍵問題，金融危機的火種恐隨時被點燃。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，此次美國銀行接連陷入危機，包括美國聯準會、財政部、美國存款保險公司（FDIC）等官方出手快又準，她舉例第一共和銀行「無擔保存款」比例高達65%，美國政府害怕提領危機龐大，更安排11家美國大型金融機構全部介入，投入總計300億美元存款，足見美國政府多害怕危機會爆發。

至於歐洲方面，陳鳳馨說，瑞士信貸早在去年就發生問題，該國政府從當時就開始在拆除炸彈，如今因為矽谷銀行引發一連串危機，才讓問題被放大。她提到，瑞士央行針對瑞士信貸提供500億瑞士法郎，以緩解流動性擔憂，更安排瑞士銀行以30億瑞士法郎收購瑞士信貸，這也顯示官方知道整個金融業很不穩，因此需要立即處理。

但官方出手救援是否代表金融業真的穩了？陳鳳馨則示警，從表面上來看，美國過去一周暫時拆解各銀行的炸彈，但值得關注的是，聯準會「貼現窗口」借款出現了破紀錄的1600億美金，連2008金融海嘯金額都沒有這麼高；此外，聯準會過去一周就釋出高達2900億美金，上述這兩項數字顯示民眾的信心尚未恢復，因此她直指，金融市場還沒有穩定下來的跡象。

電影《大賣空》（The Big Short）其中一位主角的本尊、知名操盤手摩西（Danny Moses）則警告，矽谷銀行倒閉將暴露出更多麻煩。他示警，儘管政府已經採取措施來降低衝擊，但矽谷銀行的倒閉將加劇經濟放緩。