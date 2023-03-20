3月美國銀行財務連環爆，衝擊全球股市，亦讓民眾信心如坐雲宵飛車。國泰金控20日公布3月國民經濟信心調查，33.2％的受訪者預估未來半年台股依舊維持漲勢，比2月初減少6個百分點以上，且看跌著亦從上個月的28.4％拉升到30.2％，股市樂觀指數從11降到3.1，但仍是維持正信心。

由於投資人都在等待市場拉回時逢低進場，因此3月有意願將現金、定存轉入股票投資的受訪者仍有29.4％，與2月的29.5％幾乎沒有變化，減少意願者則是由19％略升到19.2％，所以3月風險偏好指數只是從上月的10.5略降到10.2，代表散戶投資意願仍強，股市一旦拉回，仍有支撐。

國泰金控每月針對集團客戶發出電子問卷，了解民眾對經濟、股市、房市、消費及物價等最直觀的感受，本月收回有效問卷逾2萬份。

3月調查變化最大的是景氣指數，現況指數由-10.1再減10個百分點，降到-20.1，有49.5％的受訪者認為現在經濟景氣比過去半年惡化，比上月43.9％增加，認為有改善者則由33.8％減少到29.4％，因此景氣現況指數在2月急升後，3月又再下跌。

2月景氣未來指數在11個月後好不容易「翻正」，從1月的-29.3直升到0.2，但3月又轉負，降到-8，主要是3月看壞未來半年經濟景氣者由上月37.1％拉升到40.4％，但看好者由37.3％降到32.4％，推估是受近期美國聯準會恐鷹式升息談話，擔心未來全球景氣恐衰退，加上美國金融出問題，讓民眾對未來經濟略感憂心，不過樂觀者依舊逾3成，信心信心力道仍在。

至於房市連續三個月維持認為現在是買房時機者略升，認為現在不是賣房時機者略降的趨勢，即政府相關房市措施及經濟因素等，讓民眾認為房價可能調整，買房時機接近，但賣房則會傾向惜售，買房意願指數由2月-54.1略升到-52.7，賣房意願指數則由-20.6降到-21.7，買賣雙方意願尚未接近。