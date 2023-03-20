高捷青埔站因高架設計，加上四周農田，有許多鳥類覓食後都會在捷運站屋頂、樑柱上休息。（崔正綱攝）

高捷青埔站因高架設計，加上四周農田，有許多鳥類覓食後都會在捷運站屋頂、樑柱上休息。（崔正綱攝）

高捷青埔站因高架設計，加上四周農田，有許多鳥類覓食後都會在捷運站屋頂、樑柱上休息。（崔正綱攝）

捷運站因鳥類過多，遍地都是鳥糞，月台地面、座位區都受到波及，令清潔人員表示「清不完！」。（崔正綱攝）

捷運站因鳥類過多，遍地都是鳥糞，月台地面、座位區都受到波及，令清潔人員表示「清不完！」。（崔正綱攝）

捷運站因鳥類過多，遍地都是鳥糞，月台地面、座位區都受到波及，令清潔人員表示「清不完！」。（崔正綱攝）

清潔人員加水將鳥糞軟化。（崔正綱攝）

高捷青埔站月台有一根竿子上裝著怪異裝置，不時發出刺耳聲音，旅客見狀十分好奇。原來是因為青埔站棲息鳥類過多，帶來的鳥糞會造成月台汙染，甚至會波及到旅客。高捷公司表示，竿子為驅鳥裝置，利用聲光等不傷害鳥類方式驅趕，目前還在測試階段；資深鳥友指出，可以用沙網來因應，鳥類無法著陸就不會停留。

因青埔、橋頭火車站四周農田眾多，再加上高架設計，常會吸引許多如麻雀、鴿子、九官鳥等鳥類覓食後來這邊棲息，但鳥糞太多卻會造成月台、地面上的汙染，甚至可能還會波及旅客。

高捷公司指出，收到鳥糞直接滴到旅客的抱怨很少，為解決鳥糞汙染，去年間先在橋頭火車站設驅鳥竿測試，今年2月將驅鳥竿移到青埔站中，目前還在測試階段，若效果不佳，再視情況嘗試其他不傷害鳥類的方法，現況還是會以加強清潔來因應。

驅鳥竿為竹竿上端裝上驅鳥裝置，該裝置具備紅外線感知器，當鳥類靠近範圍15公尺時，裝置就會亮起高亮度LED燈，並同時發出4000至6000Hz超音波，防止鳥類靠近。

實際到現場，發現許多鳥類穿梭月台飛翔，並在樑柱上休息，經詢問清潔人員，清潔人員直呼「很麻煩」，表示因鳥糞太多，遍及整個月台地板上，有時還會在鐵欄杆、座位區上，都會先拿水軟化鳥糞，再用拖把、刷子將鳥糞刷起。

面對鳥糞太多，「早晚輪班還是刷不完！」她只能無奈苦笑回應。李姓旅客指出，有次坐在月台座位時，差點被鳥糞波及到，只能提醒自己之後要多注意。

資深鳥友張進隆指出，面對鳥害，其實可以用鳥的習性來防治，在屋頂覆蓋沙網，鳥類爪子無法著陸，就不會繼續停留。