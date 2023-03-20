馬英九將赴陸湖南掃墓祭祖 盧秀燕回應了 @ChinaTimes

台中市南區德吉街延伸打通工程完工已開放通行，串聯建國南一路及德祥街，居民出入無需再繞道，提升市民交通便利；市長盧秀燕20日親自視察並主持祈福典禮，有媒體關心，馬英九將赴湖南湘潭祭祖掃墓，盧說，先關心民生市政問題為優先。

盧秀燕表示，她在公務期間對於個人、對於黨部及選舉、政治話題沒有評論，這是她一貫的風格，以公務為主，尤其明天開始要停水，這是眼前最重要的市政，是民眾會碰到的問題，希望媒體對市政多報導。

電價4月起將調漲，包括住宅、小商店、產業等用戶約177萬戶受衝擊。盧秀燕也呼籲中央，因為台電雖然將部分用戶調漲電價，有些用戶沒有調漲，但有的可能因電價上漲而轉嫁反映到成本上，間接物價可能將上揚。

盧秀燕指出，有些用戶受到電價上漲，尤其上游供應商營業成本上所承受的負擔，將轉嫁到消費者身上受影響，工作物價漲幅太厲害，影響民生、工商業都是政府要關注，提醒中央做好物價監控。