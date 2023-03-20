韓國女團BLACKPINK成員4人今(20日)清晨已搭專機離開台灣，完成在高雄舉行兩場演唱會快閃36小時的行程，但對於相關爭議和討論仍未平息。被封為「防疫女神」的賈永婕因朝聖BLACKPINK演唱會，被指出是站起擋住後面視線的共犯之一，稍早她雖道歉仍止不住外界怒火，還有人到她IG嗆她是「跟風仔」，好脾氣的賈永婕也罕見暴怒回嗆。

BLACKPINK上周18、19日在高雄世運主場館舉行兩場演唱會，門票全數售罄，締造出上億票房，賣票時上萬張門票瞬間秒殺，更使不少無緣看偶像一面的粉絲哀號，未料就算買到門票也不一定能全場都看得到女神表演，先前就有網友在《Dcard》爆料，點名指出賈永婕也是表演時在特區站起，害後方人看不到的共犯之一。

賈永婕罕見暴怒回飆網友。（圖／翻攝自janet_chia_ IG）

對此，賈永婕昨在臉書回應：「昨天我坐在舞台側邊6800的位子，現場的氣氛真的很嗨！靠舞台中央區域的觀眾都站起來，我們也要站起來才能看到。但是今天發現有造成後面朋友的困擾還是抱歉，以後會多注意的！」但有網友仍不滿這解釋，在PTT八卦版問：「可是她不是在第一排嗎？第一排會被誰擋到呢？之前魔獸，後來棒球經典賽，現在的blackpink，永婕阿姨是不是很愛往熱鬧的地方跑？」

網友發現賈永婕疑似在刪留言。（圖／翻攝自janet_chia_ IG）

昨甚至有網友在演唱會前，特別到IG嗆賈永婕說：「忘記補一句了，跟風仔記得坐著看演唱會」，沒想到引來她本人語氣憤怒回應：「跟風仔今天不跟風回台北了！」但不久後疑似又刪文，還有網友發現她似乎忙在IG刪除負面留言，怒譙說：「自取其辱的跟風仔今天沒有票了啦！在家忙著刪留言喔~可憐哭哭」、「路人粉坐下」、「素質地板是在刪留言？」。面對任何問題，賈永婕稍早回應《中時新聞網》僅表示：「謝謝你，我已經在臉書回應了。」