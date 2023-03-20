總部位於紐約的幣圈友好銀行Signature Bank在一周前宣告關閉。

FDIC表示，根據這筆交易，紐約社區銀行子公司Flagstar Bank將承擔Signature Bank幾乎所有存款業務、部分貸款業務，以及所有40家分行。Signature Bank大約600億美元貸款和40億美元存款仍將繼續處於保管狀態。

Signature Bank是目前FDIC接管的兩家倒閉銀行之一，該聲明中並未提到同樣陷入麻煩的矽谷銀行（SVB）。作為新創業友好銀行的SVB規模比Signature Bank大許多，比Signature Bank早兩天倒閉並遭到接管。

Signature Bank的資產為1103.6億美元，而矽銀的資產為2090億美元。

路透社稍早前報導，由於整個打包出售吸引不了買家，FDIC將重新推出矽銀的資產標售。

根據協議，Flagstar Bank將以27億美元折扣，買下Signature Bank約129億美元的貸款。

FDIC估計這筆交易將動用存款保險基金（Deposit Insurance Fund）約25億美元。該機構此前表示，截至2022年底，該基金總額達到1282億美元。