世基在新產品開發方面，除既有的AED抗癲癇藥物基因檢測服務將朝IVD醫材產品開發，進軍海外市場外，目前也已完成磺胺類抗生素撲菌特(Baktar）藥物基因檢測套組、抗凝血用藥保栓通藥物基因檢測套組的開發，將規劃進入臨床驗證，爭取2年內於台灣市場上市。

此外，透過公司自建的LDT實驗室，加速推動國內LDTs實驗室認證系統與ISO17025實驗室認證系統，目前皆已完成實地查核，今年上半年可望陸續通過認證，屆時將能提供符合臨床要求的高精準度且高品質的藥物相關基因資訊，有助擴展相關藥物檢測服務市場，並促進民眾的用藥安全。

在CDMO方面，挾具GMP規格的廠房，以及擁有自主生產新冠肺炎核酸檢測試劑的能力，成功開拓歐洲市場代工業務，目前除已接獲國外客戶代工訂單外，也與國內多家生技公司洽談委託代工新案，今年將持續展現營收挹注。

在代理業務方面，世基生醫以代理基因體學相關研究之科研儀器為主，提供學術研究客戶完整的解決方案。其中，代理的10x Genomics單細胞定序平台居市場領導品牌，世基生醫連續三年獲選亞洲區代理商金牌獎，也是挹注公司業績的主要來源。近年則持續增加代理新產品線，包括Genomics、Immudex、Bionano等知名品牌，藉由豐富產品組合滿足客戶需求，擴大業績成長空間。