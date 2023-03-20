財政部今公布6000元登記分流順序，以身份證或居留證號碼尾數為主（財政部提供）

全民期待已久的普發6000元，日前已公布5大領取管道，其中登記入帳的部分，將於本周三（22日）上午8時開放登記。財政部今（20）日舉辦「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，宣布普發現金的官網正式上線，並同步公布身分證字號、居留證號尾數的分流順序。27日開始就不分尾數。

3月22日，身分證字號或居留證尾數0、1

3月23日，身分證字號或居留證尾數2、3

3月24日，身分證字號或居留證尾數4、5

3月25日，身分證字號或居留證尾數6、7

3月26日，身分證字號或居留證尾數8、9

3月27日開始則不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。

財政部今表示，透過記者會加強說明普發現金領取方式及介紹宣導網站內容，期使民眾了解普發現金各種領取方式，並選擇適合自己的方式，並於3月22日開始登記，並且登記前5日22日到26日以身分證字號或居留證尾號分流，27日開始就不分尾數。

直接入帳的方式對象除了原規劃的勞保、職寶、國民年金、老農津貼、勞工退休金月退休金、身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼、安置兒少等，將新增就養榮民。至於ATM、郵局臨櫃領現開放時間，尚待行政院公布。