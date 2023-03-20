王品集團30周年慶，透過全新形象片、數位邀請卡結合線下優惠活動，邀請民眾回到餐廳，找回陪伴、團圓、療癒等同桌美好。適用於王品全台306家門店的「王品集團商品卡」同步釋出優惠，4月30日前購買「500元商品卡」滿2萬元可打98折，且可併用餐廳贈菜、打折等活動，等同「折上折」。

王品集團創立30年來，以「每客美食」陪伴顧客的「每刻每時」，今年拍攝全新集團形象片「王品三十 一起吃飯就是最好的事」訴說每一頓飯都選用供應商良心食材，經過廚藝團隊用心烹調與外場同仁貼心服務，造就美好相遇。4月30日前至影片下方留言，分享在王品集團印象深刻的一頓飯，將抽出30位粉絲送「王品瘋美食App」瘋點數500點，以及3位粉絲送瘋點數5,000點，一點可折抵一元消費，相當於現賺5,000元。

王品集團特別規劃「一起吃飯數位邀請卡」活動將集團25大品牌招牌菜色變身可愛手繪插畫，消費者可精心佈置自己的餐桌，搭配「書法詩人」何景窗老師手寫的7款標語，如「把客套話吞到肚裡去消化，我們開動吧！」、「邀請我的菜，來吃我喜歡的菜」，打造獨一無二、有溫度的邀請卡，鼓勵消費者主動邀約讓相聚成真。4月30日前憑各品牌邀請卡至門店消費，另招待指定菜色一份。

王品集團於去年底推出的「商品卡」，跳脫過往「禮券」僅能在單一品牌使用、消費單一套餐的限制，可通用於集團25個品牌、306家門店，且有500元、600元、700元、800元4種面額，並可分次使用，增加更多送禮、自用彈性。

疫情趨緩，企業福委會消化預算，帶動王品集團商品卡業績爆發，銷售至今已賣破六千四百萬元。王品30為了回饋顧客支持，調降大宗優惠門檻，從原先20萬元降至2萬元，4月30日前購買500元商品卡滿2萬元，即享98折優惠，讓一般消費者也能無痛入手。此外，不同於「禮券」使用限制多，王品集團商品卡可併用品牌優惠活動，例如可憑著「一起吃飯數位邀請卡」到門店享贈菜招待，再以98折入手的商品卡結帳，享受「折上折」的隱藏版優惠。