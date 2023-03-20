女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，育有2子1女，而日前傳出郁方婆婆昨（19）日離世，享壽81歲，對此，與婆婆情同母女的郁方在臉書發文悼念，更透露對方曾說過的一句話，讓她感動到大哭。

郁方凌晨在臉抒發文回憶與婆婆相處的點滴「父母在，人生尚有來處；父母去，人生只剩歸途」她表示，自己母親過世時，她非常難過傷心而婆婆卻告訴她「從今以後，你就把我當成你的媽媽吧」一番話讓她聽到後當場大哭，認為婆婆善解人意又撫慰她的心，之後她與婆婆便開始這段「類母女」的感情。

接著，郁方提到，自己是真心愛著公婆「他們寛容大度，人情練達，是最好的長輩典範，我和Steven常常勉勵自己要學習父母的精神，我婆婆熱愛生命，品味卓絕，興趣廣泛，每個朋友都愛她」加上婆婆更做得一手好菜，孩子們最喜歡到阿公阿嬤家吃飯，阿嬤也愛孫子們歡膝下「人生致此，功德圓滿，祝福婆婆，花開見佛，乘願再來」。

貼文一出後，好友趙婷也前來寫下「他是位很棒的婆婆，人生已功德圓滿、往生佛國淨土」，另外，也有不少網友留言「真的很有福報遇到這麼棒的婆婆，上輩子妳們一定有結善緣」、「疼惜媳婦珍惜彼此善緣的好婆婆此生功德圓滿」、「好突然啊⋯婆婆今生已功德圓滿，請節哀」、「好感動」。