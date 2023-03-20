曾參選2018年台北市長、被網友封為「蜂蜜檸檬哥」的政治網紅吳萼洋，昨（19）日在其臉書粉專分享，他在北市大安區黎和生態公園所觀察到的改變，直呼「去年建議市長選蔣萬安的選擇，是正確的」。

吳萼洋昨臉書分享了黎和公園的木棧道照片，他指出，先前每次踩踏樓板時，總會被其晃動嚇到，也很擔心有人會不慎跌倒。吳萼洋除表示，當時曾向當地里長反映狀況，但得到了對方「向柯文哲市府反映，都說沒錢」的回應，也提到，之前有在臉書批評，柯市府願意花錢去翻修沒損壞的紅磚道及水溝蓋，對人煙較少且已經損壞的公園棧板卻不關心，但貼文寫了之後，不見有何訊息。

吳萼洋接著說，他近日再訪黎和公園，發現木階梯不再晃動、已經修好了，大讚從政的用心都在小細節裡，好與壞人民會感受得到，只在乎媒體有人氣的那些政治人，希望能有所頓悟。

另外，吳萼洋建議，用不鏽鋼角鐵鎖緊木棧道的踏板，的確對防止晃動有幫助，但因棧道原本的材料仍是鐵質，還會繼續鏽蝕，蔣市府應該編預算大翻修，改用不銹鋼的材料去替代原本的鐵質部件。