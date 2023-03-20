矽谷銀行母公司SVB Financial Group聲請破產、再加上數據顯示銀行過去一周向聯準會（Fed）借出1,650億美元，再度引發投資人對銀行體質的憂慮，美國四大指數全面下挫。

道瓊工業平均指數3月17日終場下跌1.19％（384.57點）、收31,861.98點；周K線下跌0.15％。

那斯達克指數下跌0.74％（86.76點）、收11,630.51點；周K線上漲4.41％。費城半導體指數下跌0.47％（14.55點）、收3,083.52點；周K線上漲5.46％。

元富投顧指出，從最近Fed的發言，推估貨幣政策仍忽鷹忽鴿，不利熱錢流向，台股15,067點60日線和年線，成多空重要關卡，目前站上中，原則上輪動操作，留意強勢股拉回買點。

現階段選股，優先選擇下半年展望佳電子股或題材股，操作觀念「留意強股拉回買點；或價差應多頭排列股」可酌量操作，包括茂迪、祥碩、世新-KY和系微最具指標。

另外，儲能和軍工股部分，包括連宇、中興電、盛達、雷虎等，盤中波動大，適合價差應對。盤面上還有零星點火股，包括惠特、一詮、創惟、聯華、采鈺、雷虎等，線型上均屬多方排列，可留意來回操作點位。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現轉強姿態，包括美股和歐股都一樣，未來台股箱型低檔跌深彈機會大。

台股最重要的護國神山，台積電近期持續反彈，也讓指數再走高，未來量能變化，將是本波觀察重點。美債和美元中期走勢，將是多空最大變數。