Giannis' 10th dish to Brook for the triple-double!! pic.twitter.com/CnAmlv4vHE — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 20, 2023

「字母哥」阿提托康波20日再次達到生涯里程碑，因為今天是他生涯第712場出賽，正式超越布瑞吉曼成為公鹿隊史出賽場次最多球員，他更交出全場投9中9、百分之百命中率，貢獻22分、13籃板及10助攻的大三元表現，帶領公鹿118比111力挫暴龍。

儘管阿提托康波上半場就展現強大破壞力，半場5投全進，貢獻12分、6籃板及4助攻，不過暴龍也有崔特、席亞卡、阿奴諾比等人火力支援，讓上半場呈現互有領先僵局，打完上半場，地主公鹿僅以58比56領先，波提斯半場也替公鹿拿下10分。

來到下半場，暴龍雖靠一波8比0取得領先，公鹿也在末節一開始打出15比2小高潮超前，阿提托康波更提前完成大三元，打到讀秒階段，公鹿仍以114比109領先，哈勒戴最後32秒兩罰俱中，雖然阿奴諾比也兩罰俱中，但布魯克羅培茲也回應兩罰俱中穩住勝局。

公鹿除了字母哥大三元演出，傷癒復出的布魯克羅培茲，更攻下全場最高26分，米德頓20分、8籃板及5助攻，波提斯14分，哈勒戴11分、7助攻；暴龍以范維利特23分最高，阿奴諾比也有22分，珀爾特20分，崔特18分，席亞卡13分、12籃板。