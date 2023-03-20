由宋慧喬領銜主演的Netflix韓國影集《黑暗榮耀》，開播以來話題不斷，在第二部上線後，更再度引起網友熱烈討論。而在第一部中飾演霸凌者「朴涎鎮」高中時期的女星辛叡恩，也因影集的熱播而爆紅，但她才自爆演完霸凌戲後深陷嚴重後遺症，近日登上綜藝節目《我家的熊孩子》時，也透露自己竟因演出太過逼真而遭入戲的粉絲退追，讓她相當無奈。

隨著《黑暗榮耀》的熱播，除了讓主要演員宋慧喬再度爆紅外，飾演惡女的女星林知衍，以及飾演童年時期的女演員辛叡恩也因此人氣暴漲，但林知衍日前上節目時透露在戲劇播出之後，她收到很多網友有關於電捲棒的私訊；辛叡恩近日在節目《我家的熊孩子》中也表示，在演出之前公司就曾預告她若演出成功，她的IG追蹤人數可能會因此暴漲，讓她多少有些期待，但沒想到在霸凌同學的戲份公開後，竟收到不少入戲的觀眾私訊她「不想看到妳的臉」、「不想看到妳笑的樣子，真可怕」等等，甚至有不少網友因此退追她的IG，讓她感到無奈又失望。而一旁的主持人申東燁聽到後也馬上安慰辛叡恩，「這代表妳演得很成功」、「演技太好」。

事實上，辛叡恩不久前也曾在節目《全知干預視角》爆料自己在演霸凌戲時其實內心十分掙扎，尤其是拿著電捲棒壓在鄭知蘇（飾演學生時期文同垠）身上的那一幕，看著對方痛哭失聲的模樣，讓她相當難受，坦言即使知道是在演戲，但腦中卻不斷冒出「我現在到底在幹嘛」的想法因此NG。拍攝完那幾場霸凌戲後，她的個性也變得很敏感，晚上如果不戴耳塞就會睡不著，即使睡著了也經常做惡夢，直到開始拍攝新戲《花書生熱愛史》她才感覺到幸福，意外透露飾演霸凌者的後遺症。