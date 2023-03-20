時報金犢獎於本月17日，在2022年獲高中組年度最佳學校金犢獎的振聲高中，成功舉辦校園創意分享會，當日吸引超過兩百位師生熱情參與。現場邀請到振聲高中校長彭湘玲、偉門智威首席創意顧問常一飛、台新銀行公益慈善基金會代表劉賢章，以及設計科詹弼勝主任一同參與本次活動。此次時報金犢獎校園創意分享會讓學生們獲益良多，也為他們未來的學習和創作帶來更多啟發和動力。

振聲高中校長彭湘玲表示，做為去年度高中組年度最佳學校金犢獎的獲獎學校，相信同學們有能力創造出高水準的作品，透過參賽讓孩子們有機會可以登上大舞台，和兩岸三地、國際上的優秀學生們一同競爭、學習，對同學們未來的發展都是很好的助力。

振聲高中校長彭湘玲致詞。（圖／時報獎執委會提供）

台新銀行公益慈善金基金會代表出席的劉賢章先生，於分享會上和同學們提到，基金會一直以來致力於協助育幼院、安養院等中小型慈善單位，「您的一票，決定愛的力量」是目前全台最大的網路公益票選活動，今年的主題「行動吧！散播愛，就是現在」希望讓大眾以行動來支持公益活動，幫助社會上需要幫助的人們，並且歡迎同學在參賽時發揮創意，思考與主視覺相符的Slogan，讓公益更具行動號著力。

台新銀行公益慈善基金會代表劉賢章與學生分享。（圖／時報獎執委會提供）

偉門智威首席創意顧問常一飛，在分享會上和同學分享做廣告、做創意最重要的是保持輕鬆自在的心態，絕對不要害怕試錯。提到時報金犢獎的決勝關鍵，他表示雖然創意可以天馬行空毫無邊際，但廣告是一種行銷、溝通、說服，必須要有邏輯且能夠被理解被接受。做出好作品的必要條件在於看懂策略單，並且銘記好創意最核心的四大要點：新、簡單、有趣、訴求重點，才能產出與眾不同的作品。

偉門智威資深創意顧問常一飛創意分享。（圖／時報獎執委會提供）

第三十二屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，策略單主題共有13題，包含:永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿“豆寶戰隊”新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify社群平台創意奬，其餘題目陸續推出當中。