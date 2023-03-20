劉陳昭玲律師20日向澎湖地方法院提出抗告狀，澎湖地方法院受理後將卷證函送台灣高等法院高雄分院審理。（張茂雄攝）

澎湖縣議會議長劉陳昭玲律師20日向澎湖地方法院提出抗告狀，同案另一位被告秘書陳淑美也在17日提出抗告狀，法院受理後將卷證函送台灣高等法院高雄分院審理。據澎湖地方人士表示，劉陳被羈押的這幾天因心情不好，東西吃的不多，她的家人十分擔心，因劉陳8年多前曾傳出罹癌的消息，怕長時間羈押健康會惡化。

澎湖地檢署檢察官指揮廉政署南部地區調查組廉政官，於13日上午持臺灣澎湖地方法院核發之搜索票，搜索澎湖縣議會議長辦公室等19處，並傳喚相關被告、證人共15人到案。檢察官認被告劉陳昭玲、陳淑美涉嫌貪污治罪條例聲請羈押及禁止接見通信。

法官審理後，認被告劉陳昭玲等人涉嫌共同對於職務行為收受賄賂，涉犯貪污治罪條例罪公務員對於不違背職務收受賄賂罪；被告劉陳昭玲另涉嫌圖利特定違章建築，使業者保有不斷水斷電之利益，涉犯貪污治罪條例罪第6條第1項第4款與公務員共同對於主管監督事務圖利罪，均罪嫌重大，且有事實足認被告劉陳昭玲、陳淑美有逃亡及勾串、滅證之疑慮，因此予以收押禁見。