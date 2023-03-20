人才需求是市場的風向標。近日，深圳一家房地產企業開出最高850萬元（人民幣，下同）年薪招聘ESG高級經理／總監，引起市場熱議。除體現ESG相關人才資源的緊俏，也表明企業加速構建ESG框架氛圍愈加濃厚。談及市場需求時，前程無憂相關負責人表示，目前以上市公司以及會計師事務所、評級機構等第三方機構對ESG人才需求較大。

所謂的「ESG」是環境（Environmental）、社會（Social）和治理（Governance）三個英文單詞的首字母縮寫，作為反映企業可持續發展狀況的標準之一，ESG近年來愈發受重視。根據《2022中國ESG發展白皮書》顯示，A股揭露總數已突破1400家，也被稱為企業的「第二份財報」。

據獵聘大數據研究院提供資料顯示，近一年（2022年3月份至2023年2月份，下同），ESG相關崗位數量增速較快，職缺平均年薪為30.16萬元、年增14.61％，薪資水準僅次於智慧製造和人工智慧等。

據《證券日報》報導，與ESG掛鉤的職缺數量繁多，其中不乏超高薪酬崗位，擁有相關工作經驗者更受青睞。圍繞ESG報告編制、人員培訓等形成的ESG衍生產業鏈已基本成形。

從工作內容看，據BOSS直聘官網資訊不完全統計，截至3月17日，全大陸範圍內共有372個ESG相關招聘職位，大致可以分為4類包含研究相關政策和趨勢類、編制可持續發展報告類、對企業進行評級類以及制定相關戰略模型類。

從招聘要求來看，具備相關專業背景和技能是普遍要求。例如，前述372個在招崗位中，薪資最高可達8萬元／月，招聘職位為ESG投資高級分析師，招聘者為上海一家碳科技公司，該公司也在招聘資訊中明確表示，如果求職者具有VFTAX、SUSA、PRBLX、ICLN、NEXTX等基金公司工作經驗，將獲得更高薪資待遇。

中投協諮詢委綠創辦公室副主任郭海飛表示，企業ESG報告揭露品質越高，意味著環境效益數據越扎實、公司治理越完善，有助於樹立企業形象，吸引投資者，開拓綠色融資管道。同時也有助於企業產品銷售和業務進一步開拓。