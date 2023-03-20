歷經一年的開發時間，長榮航空Hello Kitty輕量化餐車即日起開賣，全球限量80台，每台皆為全新且有獨立生產序號，極具收藏價值，實用及美感兼具的餐車只能在「長榮樂e購」買得到。

Hello Kitty輕量化餐車以鋁合金製成，使用甜美迷人的粉紅色作為基底，可愛的Hello Kitty身穿長榮航空制服，頭上搭配經典蝴蝶結，背景還有地球、飛機以及郵戳等設計元素，傳達出Hello Kitty陪伴您搭乘長榮航空環遊世界的歡樂概念。隨車附贈七個印有專屬Hello Kitty翅膀的單軌透明抽屜，活動式抽屜讓使用者可彈性調整間距，也可視需求單獨購買，作為於辦公室文件歸類、衣物收納、鞋櫃收納盒等。

長榮航空表示，2021年10月首度販售全新機上餐車，限量24台於10天內火速售罄，2022年1月再推出於機上擺放免稅品以及服務用品的「航空箱」，總銷售數量超過300個，可看出航空迷對於長榮航空專屬商品的熱愛。為回應航空迷的期待，長榮航空攜手三麗鷗開發Hello Kitty聯名款輕量餐車，從發想、討論、設計、打樣到成品到貨，歷經一年的時間，終於將Hello Kitty輕量化餐車帶給航空迷。

2021年購買機上餐車的楊小姐分享：當時正值疫情高峰期，家中購入非常多防疫物資，如泡麵、餅乾及快篩劑等，因原有的儲藏空間已滿，一直苦惱如何收納這些多出來的用品，後來聽朋友推薦可以考慮長榮航空機上餐車作為置物櫃，買來使用後我覺得實在是太適合了！乍看覺得價格稍高，但餐車堅固耐用，活動性高且體積小也不佔空間，絕對可以用個十年沒問題，相當物超所值。現在沒有那麼多防疫物資需要收納，餐車已經被我拿來當專屬行動咖啡車，將所有下午茶要用的物品都擺放在內，偶爾享受一個人的時光。

「長榮樂e購」專屬販售Hello Kitty輕量化餐車， Hello Kitty迷也能在「長榮樂e購」找到更多專屬聯名商品，例如德國設計師品牌ANY DI，與三麗鷗聯名推出Hello Kitty x ANY DI花漾時尚眼鏡套，日本知名nanoblock長榮航空Hello Kitty積木組，細緻的造型真實呈現長榮航空波音787-10夢幻客機與可愛的Hello Kitty空服員，還有搭配專屬收納袋的Hello Kitty 粉漾輕巧吹風機，台灣製造、雙電壓讓您環球旅遊便利帶著走。