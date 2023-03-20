前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30學生赴陸學術交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑今出面說明行程，未安排政治性訪問，但會見到什麼層級官員則客隨主便；蕭也指出，馬是中華民國歷任總統中，唯一還沒去過中國大陸的，基於中華文化慎終追遠的傳統，應該讓他去祭祖，盡孝道。

馬英九預計3月27日至4月7日赴陸，將前往湖南湘潭祭祖，並帶「大九學堂」學員前往南京、武漢、長沙、重慶以及上海等城市訪問。隨行包含前總統府祕書長曾永權、政大東亞所榮譽教授邱坤玄以及政大法律系副教授廖元豪，馬英九的姊姊們也會隨行，但夫人周美青另有行程不會隨行，隨扈則依照國安局規劃，依規定辦理。

蕭旭岑指出，此行於今年農曆年間就開始規劃，主要考量就是馬今年7月就滿73歲，他是目前唯一一個沒去過中國大陸的中華民國總統，前總統陳水扁跟蔡英文總統都去過了，馬已經年過70，剛好大陸疫情解封，因此安排赴陸祭祖的行程。

蕭旭岑說，馬總統卸任後，對岸無論民間或官方都有相當多熱情邀約，因為馬對兩岸有相當多貢獻，希望馬能去大陸看看，但一方面蔡政府延長對他的管制，加上疫情，遲遲無法成行，今年大陸疫情解封，因此春節期間就開始規劃訪問。

此外，他也強調，此行另一個重點是兩岸青年學子交流，馬認為，兩岸年輕人交流對話可以降低緊張局勢，兩岸情勢越來越緊張，就是因為兩岸人民的敵意上升，若是能多增進一分情誼，風險就能減少一分，解鈴還須繫鈴人，兩岸青年多交流，讓大陸了解，台灣不是敵意相向，那就還有很多可以談，也能將緊張降到最低。

蕭旭岑說，馬英九對於緩解兩岸緊張情勢，為兩岸和平盡心盡力，是他責無旁貸的，馬認為兩岸越是交流，氣氛就能越緩和，尤其現在國際局勢複雜，兩岸是一定要交流的，沒交流就沒善意，沒善意就沒有和平。

馬英九此行規劃造訪多個抗戰地點，包括南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址、四行倉庫抗戰紀念館，蕭旭岑說，馬非常重視對日抗戰的歷史，有機會到大陸去就想帶學生去看看，要知道戰爭慘烈，和平得來不易。

有媒體詢問會不會見到大陸官員，或是行程會不會中間改成前往北京？對此，蕭旭岑說，會見到誰都客隨主便，行程很繁忙，完全沒有規劃要去北京，也沒有預期要見相關人士。

蕭旭岑也說，今天上午開記者會前，已經同步將相關報告提供給總統府了。此外，據了解，馬英九此行赴陸，先前已經知會過國民黨中央了。