下周即將迎來長達5天的清明連續假期，國旅首選的花蓮，旅宿住房率目前超過8成，業者表示，整體住房率雖維持往年水準，今年卻在1個月前就已達到7成，顯見民眾訂房速度較歷年快，研判5天4夜假期不適合出國旅遊，較適合在國內放鬆，預估這幾天隨時會客滿。另，中央下月將普發6000元現金，飯店業者則祭出超強優惠，搶攻旅遊商機。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，今年清明連假前3天旅館住房率平均約8成，第4天6成，收假日則恢復正常，約3、4成左右，依目前住房率來看，預估前3天隨時都有客滿的可能。

張琄菡說，今年清明連假住房率和往年差不多持平，但這次的訂房速度蠻快的，歷年都要等到連假前1、2周才會達到7、8成，此次竟然1個月前就達到7成左右，她認為5天4夜的假期可能沒有長到適合出國旅遊，且前陣子國境開放國人陸續出國，所以這次才選擇留在國內進行小旅行放鬆身心靈。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說明民宿住房率部分，清明連假前2天已滿房，第3天約7、8成，最後2天則是3、4成，目前住房率已陸續和疫情脫鉤，恢復歷年水準。

此外，中央下月將普發6000元現金，也有業者祭出專案，搶攻國旅商機，福容大飯店花蓮店下月1日起至6月30日，推出「六六大順！福容對你最好」專案，2人同行入住市景客房，加6元多住1晚，且活動期間入住，還加贈超過6000元以上的餐飲設施體驗券，每房每晚加贈1份。