新北新莊民安西路昨（19）一處電線桿起火，消防隊趕到現場用「澆淋」方式滅火，但該電桿疑因仍有通電，澆水後突爆炸成火團。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

新北新莊民安西路昨（19）一處電線桿起火，消防隊趕到現場用「澆淋」方式滅火，但該電桿疑因仍通電，澆水後突爆炸成火團，影片曝光網友質疑救災方式錯誤，痛批「這是消防隊？太神奇了」；對此，當時在現場的消防分隊長現身澄清，澆淋方式不會有感電問題，也能預防延燒到周圍住家。

有網友在臉書「爆廢公社」曝光影片，只見該電線桿冒出零星火苗，數名消防員在下方用水柱澆灌，沒想到數秒後電線桿突然爆炸、冒出一團火焰，大量白煙也跟著冒出，原PO質疑電線桿不是應先斷電，對此裕民消防分隊分隊長魏凡烝留言回應，當時已有先向台電請教過可行措施，對方表示可採澆淋方式進行周界防護，模擬在下雨天的狀況，減緩火勢延燒。

新北新莊民安西路昨（19）一處電線桿起火，消防隊趕到現場用「澆淋」方式滅火，但該電桿疑因仍有通電，澆水後突爆炸成火團。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片曝光不少網友留言「這是消防隊？太神奇了」、「拍的人差點被嚇死…最後幾秒在喘氣」、「欸不是，消防隊欸…一般人就算了，看到電線走火第一時間是先灑水嗎」、「今年消防人員第一扯」、「我以為是一般人 結果是消防隊」。

分隊長魏凡烝澄清，因起火電線桿緊臨旁邊的集合住宅，故需有一定措施避免延燒，警消採取澆淋周界防護，也可讓周圍的房子有濕度，避免被火勢延燒，強調「澆淋的方式，不會有任何感電問題！」原PO後來也說，當時陸續聽到四次警報聲，台電也在趕忙修理，「他們辛苦了」。