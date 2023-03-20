台灣高鐵表示，由於平日傍晚通勤時段旅客較多，決定自4／10（一）起至6／30（五），每周一至周四增開1549車次南下南港至台中列車，18：25自南港站發車，19：42抵達台中站，增開列車提供8節自由座服務，增開車次車票將自3／22（三）起開放預售。

至於為何只加開至6月底，台灣高鐵表示將觀察旅客需求，決定是否延續加開。

台灣高鐵公司表示，歡迎旅客利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便的利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購增開車次之對號座車票。本次增開之列車將自3／22（三）凌晨零時起，開放4／19（三）以前的車票預購，後續則將依一般預售期間於29天前陸續開放購票。

因應中央流行疫情指揮中心宣布放寬室內戴口罩規定，並依據交通部公布的最新指引，旅客搭乘高鐵，自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍須自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩的狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。