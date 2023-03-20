台中市太平警分局和轄內聖和宮合作，播放市長媽媽防詐影帶宣導。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第五分局和轄內生活百貨業者合作，在賣場內播放媽媽市長愛的防詐叮嚀。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

「大家好，我是台中市長盧秀燕…」咦，怎麼逛黃昏市場、賣場會巧遇市長呢？最近台中市政府為了擴大防詐、識詐的宣導效果，特別由市長盧秀燕錄製防詐影帶與語音，在台中市第二分局、第五分局以及太平警分局等轄內各大賣場、商家、醫院等公共場所，以電視螢幕放送市長媽媽愛的防詐叮嚀，其分身無所不在透過舖天蓋地宣導，築起阻詐城牆。

為建立「犯罪預防、由我做起」觀念，近日盧秀燕更特地針對『ATM解除分期付款』、『假投資』、『愛情詐騙』等常見詐騙手法錄製防詐宣導短片(音)解析詐騙手法，台中市第二分局結合轄內北區區公所及超級巨星KTV等各商店家透過媒體語音、實體電視牆等處所推播。

第五分局則情商轄內各大賣場、商家，運用店內的廣播系統，以及家電商家店內的電視螢幕、戶外大型電視牆，齊力放送市長愛的防詐叮嚀，要讓市民朋友們無論是路上停等紅燈，抬頭就能看到電視牆的防詐宣導，就連在賣場逛街購物也能聽得到防詐叮嚀，也提醒民眾，有任何疑問請撥打165反詐騙專線查證。

太平警分局則與屯區藝文中心、聖和宮以及長安醫院等民眾頻繁出入之地合作，利用其原有的電視螢幕或廣播設備進行宣導，藉以提升民眾防詐免疫力，共同打擊不法詐騙。

台中市第二分局分局長楊川強調，近期行政院即將普發6000元，提醒民眾切勿將身分證、居留證、健保卡交給陌生人，杜絕冒名代領，並請牢記防詐3步驟：「 聽」、「 掛」、「 查證」，免驚呼騙去~如有任何疑慮請撥打165或110諮詢。