相關資訊可洽水公司停水公告查詢系統（https：／／wateroff.water.gov.tw／）。（翻攝台水網站／吳建輝彰化傳真）

台灣自來水公司第11區管理處配合「台中市聚興配水池新舊管連接及鳥嘴潭人工湖下游管線B-1 工程」，彰化包括彰化市、和美鎮部分區域將受到影響，21日起將減壓供水47小時，粗估影響將近2萬戶，台水在彰化共設10處供水站，呼籲民眾可以先行備水。

自來水公司第11區管理處表示，工程將從21 日上午10 點起，施工到23 日上午9 點止，影響包括彰化市建寶里、光南里、延平里、延和里、向陽里、南興里及南美里，還有和美鎮糖友里、中寮里、中圍里及犁盛里。

這些地區將從工程開始減壓供水47個小時，減壓時間從21日上午十點至23日的上午9點，不過其中彰化市建寶里、光南里、延平里及延和里，因為工程需要則會停水14個小時，從21日晚間10點起，到翌日的中午12點，共計14小時。

自來水公司第11區管理處也說，為了減少民眾在停水、減壓期間造成不便，已經設置10處臨時加水站，包過彰化市信義國小大門右側、延和公園（埔西街全家對面）、蘭大衛紀念教會、市立殯儀館第二停車場、彰興國中大門右側、延平公園（秀傳腫瘤大門對面），以及和美鎮中寮里里長家前、糖友里庚新診所前、中圍里復源碾米工廠及中圍里福意堂。

提醒民眾，受影響的用戶應提早儲水備用，另外也要提前關閉抽水馬達，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災，而停水區域在復水後，管線末端及大樓地區供水源可能會比較混濁，建議民眾排水後再使用，相關資訊可洽水公司停水公告查詢系統（https://wateroff.water.gov.tw/）。