潭子戶政事務所日前舉辦「親子檔案日暨人口政策大進擊」活動。（潭子戶政事務所提供／陳淑娥台中傳真）

潭子戶政事務所日前舉辦「親子檔案日暨人口政策大進擊」活動。（潭子戶政事務所提供／陳淑娥台中傳真）

潭子戶政事務所日前舉辦「親子檔案日暨人口政策大進擊」活動。（潭子戶政事務所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭子戶政事務所透過舉辦「親子檔案日暨人口政策大進擊」活動，將檔案應用、人口政策、性別平等及戶政業務等議題創意結合5道關卡，帶領大小朋友體驗趣味闖關，除了增進戶政等相關知識外，更讓親子共享溫馨歡樂家庭時光。

潭子戶所主任蔡惠祝指出，此次活動除宣導人口政策及性別平等議題，也將檔案應用相關知識結合九宮格遊戲，讓大小朋友動動手、動動腳，也一起動動腦，藉由輕鬆活潑、淺顯易懂的活動，提升人口政策推廣效益，同時增進家庭成員間的情感交流及緊密關係。

民政局長吳世瑋表示，台中市各戶政所不定期舉辦創意宣導活動，鼓勵民眾「樂婚、願生、能養」，盼提高出生率，降低人口老化危機，同時增加親子互動，提升人口政策推廣效益。

潭子戶所說明，此次活動，將檔案應用、人口政策、性別平等及戶政業務等議題創意結合5道關卡，讓大小朋友攜手尋找答案，營造親子共學、互動的良好關係，增加宣導的普及性與趣味性，親子同心協力完成所有關卡後，即可兌換精美獎品，一起享受達成任務的成就感。