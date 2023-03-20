朝中社20日報導稱，北韓戰術核武部隊18至19日舉行模擬核反擊綜合戰術演習，熟悉戰術核武攻擊任務遂行程式。北韓國務委員會委員長金正恩攜女兒金朱愛參觀演習，並指出擁核本身不足以阻嚇戰爭，只有擁有攻擊敵人的實際能力，保持隨時能夠迅速精準地實施核打擊的常態戰備狀態，才能完成懾止戰爭的戰略使命。

金正恩提出建設核武裝力量的重大方針和核武器備戰的若干戰略課題。分析認為，所謂「課題」很可能包括進行第七次核子試驗和以正常角度發射洲際彈道飛彈。

據韓聯社援引該報導指出，此次綜合演習包括核打擊指揮體系管理演習和轉換核反擊狀態的實操演訓、攜帶模擬核戰鬥部的戰術彈道飛彈發射演習。據稱，19日從平安北道鐵山郡發射的戰術彈道飛彈在800公里外的韓國東部海域目標上空800米處定點爆炸，又一次驗證了核彈頭起爆裝置和引爆控制系統的可靠性。

該報導還稱，演習前還進行最終核打擊命令認證程式和發射批准體系等技術性機制、制度性裝置是否正常、安全啟動，並反覆練習、熟練掌握操作方法。

韓國聯合參謀本部19日表示，韓軍當天上午11時5分許探測到北韓從平安北道東倉裏一帶向韓國東海發射1枚短程彈道飛彈，飛彈飛行800多公里後落入東海。