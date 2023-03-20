遠傳電信今(20)日宣布正式加入由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project CDP) 所主導的全球再生能源倡議RE100，並具體承諾將在2040年達到全公司100％使用再生能源的目標。

遠傳電信總經理井琪表示：「地球暖化造成海平面上升，極端氣候造成經濟損失與社會損害，沒有人是局外人，節能減碳已勢在必行、刻不容緩；巴黎協定COP21訂下2050年碳排淨零目標，是相當挑戰的目標，有賴國際上各個企業共同戮力達成。遠傳此次加入RE100，將全面使用再生能源的目標自2048年提前至2040年，即是遠傳落實低碳營運、守護地球的具體作為。」

RE100領導人Sam Kimmins表示：「遠傳電信在2040年實現100％可再生能源的承諾，顯示出其在能源轉型方面的領導地位。RE100的成員們代表著一股積極變革的強大力量，我們鼓勵所有大型企業共同加入。」

為達到RE100的目標，遠傳不只在自有建物全面加裝太陽光電，更在2022年底購入環境友善太陽能電廠，也務實規劃逐年提升再生能源使用比例的策略，多管齊下從建構太陽能電廠、外購綠電、以及評估新興再生能源與碳捕捉再利用技術，預期在2030年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，2040年全公司使用再生能源。

除了加速再生能源的使用，遠傳為實踐淨零目標，自2021年起啟動各項能源效率提升計畫，包含直營門市招牌及展場照明汰換為LED高效率燈具及更換一級能效冷氣，目前已更換超過3000盞以上燈具及約800台高效率冷氣，全面汰換後每年可降低1300公噸二氧化碳排放量，將能源效率極大化，並提供客戶舒適節能的服務體驗。

此外，遠傳也執行公務車電動化計畫，目標2030年前將公務車輛全面電動化，預計每年可減少900公噸二氧化碳排放量；遠傳資料中心機房則採用創新外氣節能技術，引進低溫外部空氣，經精密調節混風後做為伺服器降溫使用，成功降低秋冬空調用電50％以上，大幅減少機房碳排。