瓦斯爐有時會很難點火，困擾不少人，一名網友日前傳LINE求助朋友，瓦斯爐點不著怎麼辦，結果朋友竟叫他「換電池」，半信半疑下，原PO真的找到裝電池的地方，換新後火一下子就點著了，傻眼「活30年了都不知道」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，PO出一段LINE對話，苦惱瓦斯爐的火點不起來，「感覺很慢才點火，不然就是不點火」，沒想到朋友看了之後，馬上回覆應該是沒電，「瓦斯爐底下有個換電池的地方」，換新電池就好，原PO驚回「什麼！瓦斯爐要換電池？」一翻瓦斯爐底座還真的有裝一顆電池，直呼「活了30歲，還真不知道瓦斯爐要換電池！」

事後原PO將此事貼上網分享，大批網友也說長知識了，「每天用瓦斯爐，完全不知道」、「太扯！難怪我們家的也點不起來，整個拯救超人欸」、「我直接打開新世界，原來瓦斯爐有電池欸」。

原PO補充說明，瓦斯爐分壓電式和電子點火兩種，通常是後者、新型的要換電池，還有網友用聲音來形容「『啪』一下的不用換電池，『噠噠噠』的要換電池」、「旋轉後點火很大一聲，就是傳統按壓式點火；旋轉點火小聲且連續點火，就是電子點火」。