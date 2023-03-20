日本為台灣前3大國際客源市場，疫前2019年來台旅客逾216萬人次，向為日本民眾喜愛的旅遊目的地之一。日本最大旅行社JTB 1月調查報告發表指出，台灣為日本海外旅遊目的地第3名、亞洲國家旅遊目的地第1名，顯見台灣疫後安心、安全旅遊環境日本民眾心中。

此次為觀光局疫後在西日本辦理的首場大型推廣活動，17日在福岡辦理觀光推廣會，19～20日於大阪第一高樓近鐵阿倍野百貨周邊辦理Roadshow活動及觀光推廣會，25～26日在福岡辦理「台灣觀光新印象活動」，將台灣經典美食結合時下最流行的餐車。

17日在福岡舉辦的台灣觀光推廣會，除向日本旅行業者深入介紹疫後台灣最新山海旅遊及觀光圈資源外，特別跨部會合作由農委會贊助台灣經典美食香腸、擔仔麵及鳳梨等，透過視覺、味覺等，全方位體驗台灣多元旅遊魅力，行銷台灣旅遊產品。

觀光局表示，此次台灣觀光推廣會共有近60名日本業者出席與會，現場並安排與台灣觀光業者洽商規畫販售台灣特色旅遊行程，現場台日雙方互動十分熱烈，互相攜手合作衝刺來台旅客人數目標。

為延續台灣觀光話題性，觀光局25～26日於福岡最熱鬧的博多車站前舉辦「台灣觀光新印象活動」，特別將台灣經典美食雞排及古早味蛋糕，結合時下最流行的餐車，讓福岡民眾現場享用正港台灣味，以美食挑起日本民眾對台灣旅遊的期待，轉化動力來台旅遊。

疫後台日航班陸續恢復，雙方旅遊亦逐步加溫，為搶攻疫後日本旅客來台旅遊，觀光局搶在首季於西日本地區辦理台灣觀光推廣活動，多點出擊，向日本宣告台灣為安心、安全，值得一來再來的旅遊目的地，盼能驅動日客疫後海外旅遊動力、首選台灣為旅遊目的地。