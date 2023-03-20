瑞銀以30億瑞郎（約新台幣989億）的代價收購陷入嚴重財務危機的瑞信，瑞銀接手後也打算做出改革，將縮減瑞信長年出現虧損的投資銀行業務，並確保風險控管，至於是否會裁員，瑞銀董事長Colm Kelleher則認為，此議題言之過早。

綜合外媒報導，瑞信曾是瑞士第二大銀行，擁有166年歷史，業務包括財富管理、金融服務與投資銀行等，但近年瑞信陷入多宗醜聞，加上營運效率不彰屢屢出現虧損，市場信心逐漸潰散，瑞信早在去年就被點名恐是下一個雷曼兄弟。

早在2021年，瑞信先後因格林希爾資本（Greensill Capital）宣吿破產、韓籍對沖基金經理比爾黃（Bill Hwang）的違約交割事件蒙受100億美元及55億的虧損，隨後瑞信又被爆出從1940至2010年間大量經手黑錢，協助非法人士轉移資產，甚至因為協助保加利亞毒販洗錢而被瑞士法院定罪。

在此背景下，瑞信營運狀況每況愈下，即使已經進行多次重組仍無法挽救頹勢，瑞銀的每股收購價僅是瑞信全盛時期的1%，更是不到瑞信上周五市值74.3億瑞郎的一半。

而瑞銀收購瑞信後，將由首席執行長Ralph Hamers擔任合併後的執行長，瑞銀董事長Colm Kelleher擔任董座，Colm Kelleher也透露改革方向，「將逐步縮減瑞信的投資銀行部門，並使其與我們保守的風險文化一致。」至於是否裁員，Colm Kelleher則認為言之過早，需要進行理性客觀且周全的評估。