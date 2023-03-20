瑞士信貸風暴持續擴大，目前傳出其AT1債券（Additional Tier 1）將全數用來吸收損失，大約172億美元的部位，投資人將血本無歸，金管會主委黃天牧20日在立法院表示，壽險業投資1,000多億元瑞信債券、銀行亦有部分，但多數是國際版債券或一般債券，目前初步了解，沒有投資到AT1債券，但仍會請各金融機構對外說明。

目前各公司已揭露的部位，以五大壽險金控投資瑞信較多，國泰金控即有340億元，國泰金20日上午表示，340億元部位中，完全沒有瑞信的AT1，大部分都是主順位債券及國際板債券，目前債權「完全確保」。

另外如新光金控、開發金控、中信金控、富邦金控等都有逾百億元的瑞信曝險，金管會初步調查應是沒有買到AT1債券。開發金控子公司中國人壽及新光金控亦表示，完全沒有買到瑞信AT1債券。

同時，黃天牧亦表示，國內金融機構買這些債券，很多是放在攤銷後成本（AC），這波國際金融市場波動，不必依市價評價，目前流動性應不至像矽谷銀行一樣出現緊急問題。