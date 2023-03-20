百貨業在歷經1—2月人潮、業績噴發後，3月則因出國人漸多，各大百貨排隊用餐人潮顯見減少1—2成，各家業者為迎來上半年大檔母親節，趁著淡淡三月天進行改裝調整櫃位，其中遠百全台各店均有局布改裝進新櫃，信義A13更為搶攻Z世代客群引進獨家店，而比漾廣場則預計Q2引進獨家海產美食店，並針對黑卡會員優化服務內容與專屬場域。

遠百指出，百貨大檔期母親節即將到來，春季改裝迎戰，其中呼應Z世代族群購物需求，遠百信義A13、板橋大遠百主攻風格女裝，遠百桃園、遠百竹北則鎖定親子客群，引進新餐飲、調整櫃位助攻母親節業績。

遠百信義A13獨家引進日本東京NEIGHBORHOOD台灣首店，3月底還有滿心企業代理的bossini.X進櫃，而台灣首櫃「Hot Toys」預計4月登場，此外還有輕奢珠寶「Art-18」展新櫃；板橋大遠百則是3、4樓進行十年大改裝，預計引進台灣設計師黃淑琦、Dleet、AX，以及聚焦年輕客群的「niko and…」、studio CLIP等。

遠百桃園店則首開泰式料理吃到飽「泰泰太夯」，首見50道泰式料理任意點；遠百竹北則預計4月引進Little Garden童鞋專櫃，呼應親子客群需求；遠百指出，3月至今整體人潮與業績均較1—2月紓緩，不少名店大排長龍狀況已不見，但來客進館用餐還是居多，以餐飲吸客帶動購物業績還是今年趨勢。

比漾廣場今年擴大黑卡俱樂部與VIP貴賓群服務，總計200位頂級會員可享購物禮遇與店內尊榮服務，且為深化內容更優化VIP場域，包括飲品茶點與FUJI按摩椅服務；業者指出，目前百貨業改裝仍以餐飲業搶位為主力，比漾去年一整年趁勢改裝一、二樓，引進多支包括真珠等人氣餐廳，今年上半年則鎖定地下一樓與五樓改裝，其中將迎來全新美式海鮮主題餐廳，強化館內餐廳陣容。