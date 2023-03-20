繼原美團聯合創始人王慧文廣發英雄帖之後，又有業界大佬宣佈入局ChatGPT中文版戰局。據澎湃新聞引述創新工場董事長兼首席執行官李開復在微信朋友圈發布內容指出，李開復正在籌辦全球化AI新公司Project AI 2.0，目標「不僅僅要做中文版ChatGPT」，目前資金、算力陸續到位，希望在全球範圍內「招賢納士」。

李開復認為，「AI 2.0不僅僅是個高能聊天工具，也不僅僅是圖文創作的AIGC生成，Co-pilot和如今看到的應用都還只是AI 2.0能力的開端。」

據李開復朋友圈發布內容表示，「我正在親自籌組Project AI 2.0，一個致力打造 AI 2.0全新平臺和AI-first生產力應用的全球化公司，這是一家由技術願景驅動，擁有卓越中國工程底蘊的創新企業。」

同時他表示「Project AI 2.0的資金、算力陸續到位，新公司期權由新團隊絕對主導，首批廣招大模型、多模態、NLP、AI演算法工程與研究、分散式運算／Infrastructure 等方向的頂級人才推薦自薦。」

除親自籌建新公司外，李開復還在朋友圈表示，也積極尋找AI 2.0技術和應用相關的投資機會，加速打造AI 2.0的全新創業生態，對於AI 2.0的未來具有更多更大的想像。

事實上，創新工場2012年已開始挖掘AI賽道，迄今已培育出了10家AI 1.0獨角獸企業。李開復稱，Project AI 2.0是創新工場塔尖孵化的第7家公司，其目標不僅僅要做中文版ChatGPT。

據官網資料，李開復於2009年創立創新工場。在此之前，李開復曾是Google全球副總裁兼大中華區總裁，擔任微軟全球副總裁期間開創微軟亞洲研究院，並曾服務於蘋果、SGI等知名科技企業。創新工場是專注科技創新型的投資理念與前沿技術趨勢的投資機構，目前共管理五支美元基金和五支人民幣基金，總規模約200億元人民幣。