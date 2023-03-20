指甲是身體的末端組織，卻透顯出健康狀態。一名50多歲女性一年前發現自己的手指甲愈來愈短，就醫檢查發現，女子的指甲較脆弱，指甲與指甲床連接的部分變短，抽血檢查後發現，其維生素D偏低。女子經醫囑補充維生素D與鈣質後指甲狀況改善。醫師表示，貧血、甲狀腺機能異常、乾癬、心肺功能異常等都會造成指甲外觀異常，民眾平常留意自身指甲狀況。

收治該患者的的書田診所家醫科主任醫師何一成表示，該女子的血液檢驗顯示，其甲狀腺機能正常、無貧血也未缺乏鐵質，但25-羥基維生素D偏低，僅8ng/ml（正常值30-100），因此建議患者每日補充800IU維生素D與500毫克鈣質，3個月後指甲的狀況改善。

一名女子原本指甲偏短（圖左），經過補充維生素D及鈣質後3個月，狀況明顯改善（圖右）。（圖／書田診所提供）

他表示，一些疾病會導致指甲異常，例如缺鐵性貧血使指甲下凹如湯匙狀、甲狀腺機能異常使指甲脆弱與指甲床分離、乾癬造成指甲點狀凹陷、黴菌感染會使指甲變黃變厚、心肺功能異常可能導致杵狀指（即指甲凸出）等。另外，有些營養素的缺乏也會引起指甲變化，例如大小改變、甲面出現條紋或斑點、易裂、變薄等，都可能是因缺乏不同營養素而引起。

他補充，25-羥基維生素D是維生素D在體內的主要存在形式，血液檢驗可評估身體含量是否充足。維生素D能協助調節鈣磷平衡、幫助腸胃道吸收鈣質，使指甲健康、骨骼強健，還可能與癌症、心血管疾病、免疫功能相關。

如何補充維生素D？何一成表示，維生素D主要來源為光照，少部分從食物攝入。曬太陽時人體可自行合成維生素D；飲食部分則可透過多吃魚肉、蛋黃、牛乳、黑木耳、菇類等來補充維生素D，但當嚴重缺乏時，可在醫師建議下以營養品補充。