3月21日清晨5點25分起，進入24節氣中的春分，星座專家小孟老師點名天秤、巨蟹與射手，在春分後不只好運連連，還能獲得財神眷顧，財運一飛沖天。

▍TOP3：天秤座

天秤在人際關係方面，不只是工作或事業，連平常的友誼聯絡都會變得更和諧，有機會擴大朋友圈及生活圈，連同小人也會慢慢遠離；與人合作方面也會更融洽，不只彼此想法相近，溝通也十分順利。若有想要買賣房產或購地置產者，會遇到好機會，並取得相對不錯的價格。

▍TOP2：巨蟹座

巨蟹座對內重視家庭，對外在人際關係上也不馬虎，春分後若常接觸人群者，交際手腕明顯更為活躍與圓融，和諧的氣氛讓異性間關係提升不少，同時有助巨蟹氣場提升，散發浪漫的藝術氣質，想要找尋戀愛對象的，不妨趁這段期間接受親戚朋友的幫忙，有機會遇到不錯的另一半；想與人合夥的，也有機會創造革命情感，若是另一半願意一起努力，則有機會建立長久事業。

▍TOP1：射手座

射手座最大的好運莫過於家庭和諧美滿，財富不需擔憂，正所謂家和萬事興，人勤財源進，凡事都建立在家庭的穩定上。而春分後的射手座，在家庭生活上，彼此的感情將更為穩定和樂，若有不愉快的將得到諒解並釋懷。另外娛樂性的投資，像是大樂透、刮刮樂也有機會贏得不少獎金；戀愛方面，單身族群多加努力，有機會覓得良緣。