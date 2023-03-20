中南部地區水情持續嚴峻，台中市長盧秀燕表示，現在嘉義的水情已經轉為橘燈，德基水庫的水位也持續下降，呼籲中央應料敵從嚴，儘快構思並因應；而針對台中市有部分地區里長連署，盼盧秀燕能參選2024總統大選，她再次重申表示，自己沒有意願，希望這個事情「不要更複雜」。

盧秀燕表示，南部地區水情最嚴重，且已經蔓延到中部，像嘉義的狀況就不好、已經轉為橘燈，水情很吃緊；也呼籲中央應特別預警，不要報喜不報憂，對於水情寧願料敵從嚴，以確保未來幾個月的用水沒有問題。

盧秀燕說，德基水庫水位下降非常快，一個月前蓄水量還有80％，現在則已經下降到60％以下，且繼續往下掉的速度非常快，水公司應加強因應、構思，若未來幾個月的雨量偏少或不來，必須提前因應，希望缺水範圍不要繼續擴大，畢竟這是全國性問題。

此外，配合自來水公司工程，台中市部分地區21日早上將停水至23日早上，盧秀燕說，這段時間用水嚴峻，盼大家儲水備用，目前水公司119個取水點已經準備妥當，希望市民取水能維持秩序、公平取水。

而對於有部分地區的里長發起連署，希望盧秀燕參選2024總統，她表示，很謝謝大家的愛護，但已經一而再表達，自己沒有意願，希望讓有意願的人來承擔，「希望這個事情化繁為簡，不要更複雜」。