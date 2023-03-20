缺蛋持續延燒，目前產地蛋價及批發蛋價每台斤來到45.5元及55元的歷史高價，日前蛋價評議督導委員會決議本周蛋價暫不調整，也指出有官方施壓凍漲，蛋商公會擬採無限期休市，並拒絕報價。農委會主委陳吉仲表示，雞蛋沒有所謂的批發市場，因此休市是假議題，也痛批有人對官方施壓一事刻意炒作。

農委會今(20)日舉辦「國產食材60元幸福餐盒開賣記者會」，針對沸沸揚揚的休市議題，陳吉仲受訪表示，休市是假議題，因為蛋雞場每天都會生產，每天也都會在各地通路來交易，不像肉品、屠宰場、蔬果市場等有批發市場，因此不需要針對蛋價議題和休市來炒作。

針對蛋價評議督導委員會有人士指出，原本預計要調漲但遭官方施壓，陳吉仲說，每次都不斷重演相同的劇本，炒作蛋價也只會造成更多的恐慌，自己無法接受這樣的行為，農委會對蛋商、蛋農團體透過蛋價委員會討論的決議都是完全尊重，也要求同仁不會接這些人的電話。

陳吉仲強調，不須對蛋價議題再做炒作，現在雞蛋價格已經超過報盤價了，回歸市場機制不就是大家所期望的嗎？再討論報盤價格的調整同樣也是假議題。

陳吉仲說，3月底專案進口的雞蛋會超過700萬顆，4月會有更多，目前產蛋雞已經上升到3100萬隻，5月中旬會上升到3300-3400萬隻，當進口雞蛋和產蛋量提升後產銷就會更穩定。

陳吉仲指出，行政院跨部會定期會召開會議，公平會、法務部以及消保團體也會針對囤蛋、刻意哄抬價格等進行調查，農委會的責任是讓市場雞蛋產銷回歸正常，讓農民在合理利潤下提供雞蛋到通路。