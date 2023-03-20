政府普發6000元的政策，全民期盼已久，財政部今（22）日舉辦「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，公布普發現金的官方網站，同時指出，22日至26日，國民登記需依照身分證字號、居留證號尾數進行分流，27日開始才不分尾數。PTT鄉民看到後，直言「花錢做的網站還要分流，笑死」。

據財政部公布，普發6000登記3月22日為身分證字號或居留證尾數0、1；3月23日為身分證字號或居留證尾數2、3；3月24日為身分證字號或居留證尾數4、5；3月25日為身分證字號或居留證尾數6、7；3月26日為身分證字號或居留證尾數8、9。而3月27日起則不限尾數，想要使用登記入帳方式的民眾，皆可以利用線上登記系統。

但對於政府規劃的登記分流措施，PTT鄉民相當不滿，直言「我只想問登記幹嘛，不是普發，有排富嗎?」、「花錢做的網站還要分流，笑死」、「這還要登記喔，200億數發部在衝小」、「真麻煩」、「多等2個月還要分流，效率真好」、「領個錢拖拖拉拉，你稅金晚繳就跟你算利息」、「可憐啊，數位發展部」。

另也有人提到，「到時會不會個資又外洩了呢」、「還要分流才有優越感，假裝做很多事」、「搞這麼大陣仗還以為是發6萬？」、「外包大臣又要拍噁心影片了嗎」、「台灣是有幾億人口嗎？」