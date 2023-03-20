在Terra區塊鏈和穩定幣UST崩盤後，上一次比特幣交易價格漲破2.8萬美元已是在2022年6月時。

比特幣近來「升」勢好轉，在美東時間周日下午約3點站上28,422美元高點。自上周日（3月11日）以來，比特幣兌美元上漲37.9%，在過去24小時內漲約3.5%，市值膨脹至5460億美元。

市場人士認為，在矽谷銀行（SVB）、 Signature Bank和瑞士信貸（Credit Suisse Group AG）接連爆雷後，全球央行聯手化解危機所做的努力，以及本周美國央行應該不會大舉升息50個基點的預期升溫，給比特幣等風險資產帶來提振。

雖然比特幣在周日站上了28,422美元高點，但盤中最低也曾跌至27,009美元。此外，比特幣要想超越特斯拉（截至上周五收盤市值為5644.32億美元）成為以市值計全球第十大資產，還有一段距離要走。

一周內全球加密貨幣市場市值成長1.11%，達到1.18兆美元，其中仍以比特幣占有主導地位。

根據Bitcoin.com報價，目前比特幣漲2%，報27,748.71美元。以市值計全球第二大加密貨幣以太幣由漲轉跌，目前跌0.12%，報1,780.31美元，但過去一周上漲逾24%。