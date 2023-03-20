FINMA指出，此一決定將提高瑞信的資本。此一措施也反映出，瑞士當局希望私人投資人能分擔瑞信的痛苦。

FINMA主席Marlene Amstad表示，FINMA在做出決策時，堅持了該國的「大到不能倒」的銀行規則。

減記至零，這意指著AT1債券的持有人將如同持有廢紙，一無所有。而處於破產處理優先償付順序的股東，將根據瑞銀的協定獲得32.3億美元的償付。

AT1債券是在全球金融危機之後所設計的一種次級債券，並計入銀行的監管資本。它被設計為一種方式，能夠在銀行陷入困境時，將風險轉移給投資人，讓一般的納稅人或國家能避開風險。

瑞銀執行長Ralph Hamers告知分析師，該AT1債券的減記是由FINMA作出決定，所以不會對瑞銀帶來負債。

投資人表示，瑞士監管機構的此一決定，可能會加大其它銀行發行AT1新債的難度。

通常AT1債券支付的利息更高，同時它為投資人帶來的風險也要高於普通債券。

Running Point的投資長Michael Ashley Schulman說：「對於其他所有銀行而言，這將推高AT1債券的價格，因為現在所有人都將看到這種額外的風險」。

Axiom Alternative研究主管Jerome Legras則言，這很讓人感到震驚，也讓人難以理解當局如何可以逆轉AT1債券持有人和股東之間的等級關係。

瑞銀在周日以全股票交易方式，以30億瑞朗收購瑞信，相當於每股收購價為0.76瑞朗，較上周五收盤價折讓59%。瑞信目前市值接近80億瑞朗，也等於以不到半數的價值買下瑞信。

根據收購協議，瑞信股東可以以22.48瑞信股票，獲取1股瑞銀股票。