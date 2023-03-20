受累於歐美金融業動盪，土耳其態度轉觀望放緩採購，外購廢鋼報價高檔震盪轉跌，影響美國廢鋼市場下跌，日本廢鋼亦震盪轉跌，另疊加韓國、越南減緩採購承壓，豐興公司反應國際廢鋼小跌，於本周調降國內廢鋼價格，連帶影響鋼筋價格下修。

國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周小跌5美元，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價小跌5美元，報每公噸430美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸132.1美元，漲近1.7%。(商品行情網)