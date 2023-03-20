台北市數位內容創新中心暨緯創總部座落於內湖區行善路、舊宗路一段、新湖一路及行善社會住宅用地所圍街廓，位於內科及南港產業聚落樞紐位置，且未來將有捷運環狀線東環段通過，使用分區為「產業支援專用區」。

台北市數位內容創新中心暨緯創總部建蔽率40％、容積率240％，興建總樓地板面積約2.8萬坪黃金級綠建築及鑽石級智慧建築。緯創表示，將建置數位內容產業所需的虛擬環型攝影棚、LED巨幕、數位實驗場域等國際級軟硬體設備。

此外，台北市數位內容創新中心設有育成中心、階梯型展演及交流空間等，支援新興產業及創新活動進行互動所需工作及交流、展示使用。緯創將結合國內規模最大產業技術創新研發及育成機構工研院共同參與規畫，並投入未來育成中心及創意交流空間的營運管理。

緯創總經理林建勳指出，鼓勵及積極投入創新為公司DNA，緯創預見結合顯示、虛擬實境、5G、大數據及AI人工智慧的數位內容將成發展趨勢。緯創盼透過「以硬帶軟」、「以大帶小」、「以軟輔硬」三大策略，以高效能硬體設備驅動台灣「數位內容」加速創新。

林建勳表示，希望藉由三大策略打造數位內容產業前往國際發展的最佳平台，掌握技術和創意核心以推動下世代技術開發，帶動數位內容飛輪成長，以數位內容及軟硬整合系統化方案，帶領台灣數位內容新創邁向國際市場。

展望後市，台北市數位內容創新中心暨緯創總部盼能成為支持內科轉型發展，以及引入創新、高附加價值產業進駐場域，並引進創新及科技性產業研發、設計及展示，憑藉數位硬體優勢帶動數位內容成長，打造國際級數位內容創新中心。