網紅「吃屎哥」（游兆霖）近日接連到職籃賽場鬧事，誇張場面讓「館長」（陳之漢）看不下去，隨即在臉書上怒批「死不悔改」，反而釣出吃屎哥狠酸，「你現在什麼咖，我現在比你紅」，雙方砲火猛烈，連網紅「鳳梨」（吳泓逸）也參戰。

18日T1舉行桃園雲豹對戰高雄海神的賽事時，被爆出有球迷亂入球場，隨後發現該名球迷是吃屎哥，他的誇張行為讓「魔獸」霍華德（Dwight Howard）傻眼直言：「很危險」。怎料，19日萬眾矚目的林書豪康復賽，又再度爆出吃屎哥衝上球場，當場被架離場。而此一脫序行為，讓PLG下令封殺，T1後來也跟進宣布，他即遭到兩大職籃聯盟終生禁止入場。

對此，館長在臉書發文怒批：「吃屎的死不悔改欸，跟當年一樣欠揍」事實上，兩人過去也有交手過的經驗，吃屎哥當時自願上門單挑館長，但最後被對方打得倒地求饒。

貼文一出，吃屎哥不改好戰個性，怒轟館長：「飆捍汁汗你現在什麼咖，發文消費我什麼意思？勸你三天內登門道歉，不然我就要去林口館運動了。你不是個咖，燒肉飯難吃死了。我現在比你紅，你老了，我說到做到。」語氣似乎帶有挑釁意味，讓一旁的鳳梨也看不下去，向他開砲：「我勸你不要整天舞豬舞狗，乖一點」。