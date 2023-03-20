影》參戰士林大同對決何志偉 王世堅赴北市黨部登記立委初選

民進黨台北市議員王世堅決定參戰北市第二選區（士林、大同）立委初選，今（20）日一大早就前往民進黨台北市黨部登記，他說不論初選結果如何，在各地設置的服務處都不會更換，希望能夠得到選民的支持。

王世堅表示，關於中山、北松山的立委選區，他先前始終全心全意的幫忙「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農，雖然這次補選落敗，但他仍鼓勵吳再戰，若能順利進到國會，會對壯闊台灣的事業有更大的助力，即使吳不選他仍不會考慮，「我在中山北松山這局，我就像是媒人婆，不能上花轎的啦。」

王世堅強調，如今台灣面臨的一些問題，不是他在台北市議會可以處理的，幾經思量才會堅定的站出來，「所以我懇請選民准許我轉換跑道，這是我站出來初選，我一直希望來跟選民們做報告、溝通的，我懇請選民原諒我參與初選」。

至於是否會接受協調，王世堅則說，15年前他在士林、大同跌了很大一跤，讓他相當刻骨銘心，但也認識了很多好朋友給予支撐，「所以我很堅定的，就是在大同士林區參選立委初選」。