據中新網報導，近日國際知名民調機構益普索集團（Ipsos）發佈了一份有關全球幸福指數的調查報告，結果顯示在受調查的32個國家中，幸福感指數最高的國家是中國占比91％，其後是沙烏地阿拉伯的86％與荷蘭85％。

該調查報告更指出，平均而言，中等收入國家（按照世界銀行定義）的幸福感，比高收入國家的幸福感增長得更明顯。從益普索2011年開始跟蹤調查以來，中等收入國家的平均幸福水準，首次超過了高收入國家。

益普索是一家總部位於法國巴黎的全球知名民調機構。據益普索網站介紹，該機構於2022年12月22日至2023年1月6日，通過其全球顧問線上調查平台，對32個國家的2萬2508名成年人進行了調查。

調查結果顯示，在32個國家中，約73％的成年人認為自己很幸福。在所有接受調查的國家中，幸福感指數最高的國家是中國的91％，其後是沙烏地阿拉伯86％、荷蘭85％、印度84％、巴西83％。

另外美國的76％和日本60％分別排在第14、第29名。韓國則以57％排名第31，最後一名則為匈牙利，幸福感指數為50％。