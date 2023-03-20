南韓明星夫妻檔玄彬與孫藝真在2022年3月完成世紀婚禮後，同年11月便誕下兒子，升格成為父母，但玄彬再確定母子倆情況穩定後便飛往國外進行拍攝，為賺奶粉錢努力打拼。但沒想到近日卻遭一名南韓YouTuber爆料，兩人在15日因玄彬賭博而協議離婚，甚至公開目擊證人的證詞，在網路上引起熱烈討論。對此，雙方經紀公司都出面回應了。

近日一名南韓YouTuber在自己的頻道表示收到爆料者爆料，目擊玄彬趁著在海外拍攝電影的時候，在菲律賓馬尼拉開設海外帳號並花了150億韓幣（約新台幣3.5億元）賭博，讓孫藝真相當生氣，因此兩人已在本月15日協議離婚，消息一出後震驚不少網友，網路上也開始瘋傳相關消息。

對此，玄彬的經紀公司VAST娛樂出面表示，這是毫無根據的消息根本不是事實，目前他們正在蒐集有關網路謠言的資料，經過內部討論後將採取法律行動。而孫藝真的經紀公司MSTEAM娛樂也出面表示，這消息實在太不像話了，他們也接到許多假新聞的舉報，並要求刪除虛假的新聞內容，經過內部討論後也會採取法律措施，雙方都正面否認已經離婚的消息。

其他網友看到後也紛紛表示「兩人好著呢」、「拜託不要破壞恩愛夫妻」、「孫藝真才剛生孩子就亂傳這些太缺德」、「造謠也得靠點譜」、「能不能專注在作品別一直老盯人家的私生活」、「造謠者累不累啊」再度引發熱議。