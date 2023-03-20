香港《信報》引述外電報導，知情人士透露，就在周一關鍵的清算呈請聆訊前，中國恒大與主要境外債權人就重組方案達成了協議。

知情人士稱，一個境外債券持有人臨時小組對恒大的計劃表示了支持，重組支持協議正在起草中。

知情人士表示，恒大改善了初步提案，包括債轉股互換選擇權條款以及債券展期中的攤銷安排。

達成協議將成為恒大事件的一個里程碑。恒大是全球負債最重的開發商，該公司過去兩年陷入危急狀態。